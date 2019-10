Russiagate, Quirinale: Non risulta alcuna informativa

di npf/abf

Roma, 9 ott. (LaPresse) - "Non risulta alcuna informativa al Quirinale sul caso in argomento, anche perché il Quirinale non riceve abitualmente notizia di singole operazioni di collaborazione in corso tra Paesi alleati". Così fonti del Quirinale al Messaggero.it, su una presunta informativa che da Palazzo Chigi sarebbe avvenuta sulle richieste dell'amministrazione Trump al governo italiano.

