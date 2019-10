Russiagate, Conte: Prima a Copasir poi libero di smentire fesserie

di dab/lrs

Napoli, 12 ott. (LaPresse) - "L'unico motivo che mi impedisce di essere trasparente con tutti è perché si tratta di intelligence e prima ne parlerò in Copasir. Dopo sarò libero di smentire fesserie che ho sentito in questi giorni". Così il premier Giuseppe Conte, dal palco di Italia 5 Stelle a Napoli. "Non scherziamo con tutti i nostri uomini e donne che lavorano per la sicurezza", aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata