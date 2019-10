Russiagate, Conte: "Mai interloquito con William Barr"

"Non ho mai interloquito con Barr, né per telefono. Né per iscritto". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi in merito al caso Russiagate dopo la sua audizione davanti al Copasir parlando di possibili incontri con il ministro della giustizia statunitense. Il premier ha anche negato di aver parlato dell'inchiesta con il presidente Usa Trump. "C'è stata una serie di ricostruzioni fantasiose che rischiano di gettare ombre sul nostro impianto istituzionale".