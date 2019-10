Russiagate, Conte: Italia estranea, mai parlato con Trump

Giuseppe Conte in conferenza stampa per fare chiarezza dopo l'audizione al Copasir sui due incontri tra i nostri servizi segreti e il ministro della giustizia americano William Barr. "Confermo che ci sono stati due incontri. Il primo il 15 agosto, ma non si è svolto in un bar. Si è svolto nella sede di piazza Dante del Dis, la sede più istituzionale e trasparente possibile. Il secondo incontro si è svolto il 27 settembre ed è stato chiarito che alla luce delle verifiche fatte la nostra intelligence è estranea in questa vicenda. Abbiamo rassicurato gli interlocutori Usa su questa estraneità e ci è stata riconosciuta. Non hanno elemento di segno contrario", spiega il premier che assicura di non aver mai "interloquito con Barr, né per telefono. Né per iscritto". "La richiesta del procuratore statunitense è arrivata non a me a giugno, attraverso canali diplomatici", continua Conte che sottolinea: "Un no sarebbe stato un atto di scortesia nei confronti di un alleato storico". Poi assicura: "Non ho mai parlato dell'inchiesta con il presidente Trump".

