Rosato: Conte impari ad ascoltare suggerimenti, premier sbaglia

di dab/npf

Roma, 27 ott. (LaPresse) - "Conte non si stupirebbe dei distinguo del giorno dopo se solo imparasse ad ascoltare i suggerimenti del giorno prima". Lo dichiara in una nota Ettore Rosato, presidente di Italia Viva. "Troppo facile ignorare le nostre idee e poi lamentarsi perché non siamo d'accordo - spiega -. Su cultura e ristorazione il Premier sta sbagliando. E nessuno ci ha dimostrato su quali basi scientifiche abbia preso le sue decisioni", conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata