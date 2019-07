Roma, Zingaretti: "Non può esistere una capitale che porta i suoi rifiuti in giro per l'Italia"

(LaPresse) "Il più grande problema è un efficientamento del sistema Ama per togliere i rifiuti dalle strade e trasferirli". Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti in merito all'ordinanza per l'emergenza rifiuti a Roma: "I pilastri dell'ordinanza sono due: si garantisce accoglienza ma si ordina ad Ama di essere al massimo della sua efficienza". Zingaretti ha poi proseguito: "Non può esistere una capitale di tre milioni di abitanti che porta in giro i suoi rifiuti per il Lazio, in giro per l'Italia, in giro per il mondo".