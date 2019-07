Roma, Zingaretti a Corviale consegna i primi 4 immobili del Chilometro Verde: "Giornata storica"

"È una giornata storica perché non ci credeva nessuno". Così Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, dopo la consegna dei primi quattro appartamenti a Corviale, a Roma. Si tratta della prima tranche di nove appartamenti che verranno poi consegnati entro fine luglio. Il progetto prevede un investimento di circa 22 milioni di euro per la ristrutturazione del quarto piano del "serpentone", storico edificio simbolo delle periferie romane. "Queste chiavi non sono pacche sulle spalle ma il segnale che qualcosa può cambiare", ha aggiunto Zingaretti.