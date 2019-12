Roma, Vignaroli (M5S): Discarica Monte Carnevale scelta inaccettabile

di dab

Roma, 31 dic. (LaPresse) - "Monte Carnevale è una scelta inaccettabile. La decisione di realizzare la nuova discarica di rifiuti urbani di Roma a due chilometri dalla discarica di Malagrotta è inaccettabile. È una scelta vergognosa nei confronti di un'area già devastata e mai adeguatamente bonificata, visto che alla chiusura di Malagrotta non è seguito alcun intervento di risanamento ambientale, e una presa in giro nei confronti di chi per anni ha lottato tenacemente in difesa di un territorio devastato". Lo scrive su Facebook il deputato M5S, Stefano Vignaroli, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulle Attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti della Camera.

