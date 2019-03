Roma, Taverna: Sulla Capitale consigliamo a Salvini maggiore serietà

Milano, 26 mar. (LaPresse) - "Al ministro dell'interno che dispensa ironia parlando di 'cavallette' a Roma e sulla benedizione di Papa Francesco oggi in visita al Campidoglio, consigliamo maggiore serietà. La sindaca Raggi e la sua squadra stanno lavorando ogni giorno per risolvere problemi che vengono da molto lontano. Dal Viminale servono non sterili polemiche ma collaborazione e risorse. Stiamo ancora aspettando i poliziotti che Salvini aveva promesso a Roma entro gennaio, così come i fondi per le telecamere in città. Oggi il Pontefice ha detto ai dipendenti capitolini 'siate consapevoli di tanta responsabilità'. Rivolgiamo al ministro dell'interno lo stesso accorato appello: sia consapevole delle sue responsabilità. Meno polemiche, più lavoro per risolvere i problemi". Così in una nota la vicepresidente del Senato, Paola Taverna.

