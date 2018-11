Roma, Salvini su abbattimento villette Casamonica: Pacchia è finita

di dab/dft

Roma, 20 nov. (LaPresse) - "Il mio auspicio è che entro 48 ore si rada al suolo tutto, perché sono stati commessi abusi di ogni genere. Per anni gli è andata bene, ma ora la pacchia è finita". Lo dice il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, da via del Quadraro, alla periferia est di Roma, dove stanotte è scattato un blitz per abbattere 8 villette abusive dei Casamonica. A chi gli chiede se era necessario questo ingente spiegamento di forze dell'ordine, risponde: "Un segnale di coraggio al resto della città e al resto d'Italia, merita questa forza".

