Roma, Raggi: Vado avanti, mi ricandido a sindaco

"Vado avanti, mi ricandido". Queste le parole di Virginia Raggi, sindaca di Roma, secondo quanto si apprende, durante una videoconferenza con i consiglieri della maggioranza in Campidoglio. "Non ci sto ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima. Sono convinta che dobbiamo andare avanti", avrebbe detto Raggi, secondo quanto rivela su Facebook il consigliere M5s Paolo Ferrara..

