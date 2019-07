Roma, Raggi: Ok Cdm a candidatura Europei nuoto 2022, parte la sfida

di dab

Milano, 31 lug. (LaPresse) - "Ok da Cdm alla candidatura per gli Europei di Nuoto Roma 2022. Italia in corsa per grande evento internazionale. Parte la sfida". È il commento postato dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, dopo la diffusione della notizia della decisione assunta durante il Consiglio dei ministri di stasera.

