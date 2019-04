Roma, Raggi: Non cederemo a odio razziale, Casapound e Fn fomentano clima

di dab

Milano, 3 apr. (LaPresse) - "Non possiamo cedere all'odio razziale, non possiamo cedere contro chi continua a fomentare questo clima e continua a parlare alla pancia delle persone. E mi riferisco prevalentemente a Casapound e Forza Nuova". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, parlando dei disordini avvenuti a Torre Maura per l'arrivo di alcune famiglie rom nel quartiere.

