Roma, Raggi: In parole 15enne vera Torre Maura. Lui: No leva su rabbia

di npf

Roma, 4 apr. (LaPresse) - "Ecco i veri cittadini di #TorreMaura. Grazie #Simone. I giovani sono il nostro futuro. A Roma non c'è spazio per gli estremismi di Casapound e Forza Nuova. ps Abbiamo oscurato il volto del minore per tutelarlo". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi postando il video del quindicenne che ieri ha preso la parola durante un intervento di Casapound a Torre Maura, a Roma. "State a fa' leva sulla rabbia della gente del quartiere mio per i vostri interessi, per racimolare voti - dice il ragazzo - E' stata una chiave per farsi sentire, per far vedere il degrado di Torre Maura, a me 60 persone non me cambiano la vita. Il problema mio è se me svaligiano casa, non che se me la svaligia un rom glie devo anda' contro, e se è un italiano sto zitto. 'Sta cosa di anda' sempre contro le minoranze a me nun me sta bene. Nessuno deve essere lasciato indietro: né italiani, né rom, né africani".

