Roma, Raggi: Ferma condanna per i disordini di ieri in piazza del Popolo

di mbb

Roma, 25 ott. (LaPresse) - "Ferma condanna per i disordini di ieri sera a Roma in piazza del Popolo. È un momento difficile per tutti noi ma tolleranza zero per chi manifesta con violenza". Così su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

