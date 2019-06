Roma, Raggi: Domani riapre stazione Repubblica metro A

di dab

Milano, 25 giu. (LaPresse) - "La stazione Repubblica della metro A riaprirà domani mattina in sicurezza. Ci scusiamo per i disagi che cittadini e commercianti hanno dovuto affrontare in questi mesi a causa dei lavori straordinari di manutenzione". Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. La stazione è chiusa al pubblico dal 23 ottobre 2018.

