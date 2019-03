Roma, Raggi: Condizioni per risoluzione contratto manutenzione Metro

di ddn/npf

Roma, 25 mar. (LaPresse) - "Ho già chiesto ad Atac di verificare se ci fossero le condizioni per risolvere il contratto con la ditta di manutenzione. Le condizioni ci sono e stiamo proseguendo su questa strada".Così la sindaca di Virginia Raggi parlando a margine della commemorazione dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. "Stiamo lavorando per organizzare delle navette sostitutive per alleviare il disagio del cittadini. Ci rendiamo conto che è difficile con tre stazioni fuori uso," aggiunge.

