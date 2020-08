Roma, Raggi blocca mozione su museo fascismo: Città è antifascista

Dopo le polemiche sulla mozione M5S in Campidoglio per la nascita di un museo sul fascismo a Roma, sulla vicenda arriva il no della sindaca Virginia Raggi. La prima cittadina blocca la mozione a firma della consigliera Gemma Guerrini e commenta: "Roma è una città antifascista, nessun fraintendimento in merito".

