Roma, Paragone: "Pd è porta d'accesso del neoliberismo in Italia"

(LaPresse) - "Ho visione dell'economia diversa dal Pd, se restiamo nelle sciagurate regole europee non usciremo dalla crisi". Così il parlamentare del M5s Gianluigi Paragone sulle intese tra dem e pentastellati. "Per me il Pd è la porta d'accesso del neoliberismo in Italia, ha fatto tutto quello che una sinistra non deve fare".