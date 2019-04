Roma, Orfini: Non mi scuso con Marino, via perché non era adeguato

di npf

Roma, 10 apr. (LaPresse) - Ieri Marino è stato assolto per la vicenda degli scontrini. Alcuni, compreso qualche dirigente del Pd, mi chiedono di scusarmi per la scelta di sfiduciarlo. Ovviamente non credo di doverlo fare, perché quella scelta l'ho assunta spiegando fin dal primo momento che non era legata all'inchiesta. Marino non era adeguato a quel ruolo, stava amministrando male Roma, la città era un disastro". Lo scrive su Facebook Matteo Orfini, ex presidente Pd ed ex commissario del Pd di Roma.

