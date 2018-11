Roma, oggi il referendum sul futuro dell'Atac

Oggi dalle 8 alle 20 a Roma urne aperte per il referendum consultivo sull'Atac, promosso da Radicali e +Europa, dal comitato 'Sì Mobilitiamo Roma' e Aduc. Si vota nei seggi elettorali presentando documento e tessera elettorale. Due i quesiti. "Volete voi che Roma Capitale affidi tutti i servizi relativi al trasporto pubblico locale di superficie e sotterraneo ovvero su gomma e su rotaia mediante gare pubbliche, anche a una pluralità di gestori e garantendo forme di concorrenza comparativa, nel rispetto della disciplina vigente a tutela della salvaguardia e la ricollocazione dei lavoratori nella fase di ristrutturazione del servizio?" e "Volete voi che Roma Capitale, fermi restando i servizi relativi al trasporto pubblico locale di superficie e sotterraneo ovvero su gomma e rotaia comunque affidati, favorisca e promuova altresì l'esercizio di trasporti collettivi non di linea in ambito locale a imprese operanti in concorrenza?".

"Dopo anni di inefficienze, sprechi e logiche clientelari - sostengono i promotori - finalmente votando sì potremo porre fine al monopolio di Atac e mettere a gara il servizio di trasporto pubblico, a una o più aziende, sotto il diretto controllo del Comune di Roma che continuerà, ad esempio, a stabilire il prezzo del biglietto e le tratte necessarie per ogni quartiere. Nelle condizioni attuali di Atac, fallita nei fatti, qualsiasi altra proposta sarebbe irrealizzabile e condurrebbe alla svendita del servizio a un solo privato. Chi dice di no a questo referendum sostiene che vuole conservare l'azienda 'pubblica', ma di pubblico in Atac è rimasto solo il debito e i continui disagi dei cittadini"

