Roma, Lega: No regali milionari, chi ha sbagliato paghi

di ect

Milano, 14 apr. (LaPresse) - "Nessun regalo milionario per coprire amministratori incapaci. Migliaia di altri Comuni italiani hanno gli stessi problemi e identici diritti. Roma è una città bellissima da troppo tempo trascurata e abbandonata: chi ha sbagliato paghi!". Lo dichiarano in una nota Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, capigruppo della Lega in Senato e alla Camera.

