Roma, Franceschini: Nessun ddl su tavolo Governo, ne discuteremo in giuste sedi

di npf/dab

Roma, 23 ott. (LaPresse) - "Penso Di Maio si riferisse a una iniziativa legislativa del suo partito per Roma Capitale perché non è stato portato sui tavoli di governo alcun ddl su questo tema e quindi di 'pronto' non può esserci davvero nulla. Ovviamente non ci sottrarremo a una discussione su questa idea quando verrà portata nelle sedi appropriate”. Lo dice il capodelegazione Pd al Governo Dario Franceschini.

