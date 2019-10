Roma, Di Maio: Tutto il M5S sostiene Raggi, Spadafora chiarito suo pensiero

di dab

Milano, 23 ott. (LaPresse) - "Spadafora ha già chiarito il suo pensiero. Il Movimento tutto sostiene Virginia Raggi, il lavoro che ha fatto e sta facendo da sindaco di Roma, una città che abbiamo trovato in macerie e ci siamo presi la responsabilità di fare una cosa che era normale in tutto il mondo tranne che nella Capitale, come riavviare le gare d'appalto". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine della sua visita all'azienda Isa di Bastia Umbra, entrando nel dibattito sulla Città eterna, che ha visto il botta e risposta a distanza tra il ministro dello Sport e la senatrice pentastellata, Barbara Lezzi. Inoltre "ci siamo presi la responsabilità di abbattere le ville dei Casamonica, ed è per questo che Raggi è sottoscorta - aggiunge -. Ci siamo presi la responsabilità di tagliare le spese inutili e investire in asfalto per le strade" e "allo stesso modo si sta incominciando a investire in democrazia partecipata, in un bilancio partecipato - spiega ancora il capo politico del M5S -. Un po' alla volta faremo risorgere la città dalle macerie".

