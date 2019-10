Roma, Di Maio: Su poteri speciali a sindaco non vedo grandi problemi

di dab

Milano, 24 ott. (LaPresse) - "Noi abbiamo un progetto di legge, che ovviamente presenteremo a livello parlamentare, per dire che come in tutte le grandi capitale europee, il sindaco non può avere i poteri di un comune di 10mila abitanti se ha milioni di cittadini. Su questo mi pare che convenissero tutte le forze politiche, dal centrodestra al centrosinistri: tutti dicevano che Roma, quando avevano i loro sindaci, doveva avere poteri particolari, perché ha molti più cittadini di alcune regioni". Lo dice il ministro degli Esteri e capo politico M5S, Luigi Di Maio, a margine della visita al cantiere della Terni-Rieti. "La Capitale ha bisogno di gestire i rifiuti e le infrastrutture in maniera più efficace, ma sono sicuro che riusciremo a trovare un accordo", aggiunge. "Ovviamente ci sarà il dialogo che serve in Parlamento, ma non vedo grandi problemi, se non il fatto che ora in Parlamento dovrà esserci la sintesi", conclude.

