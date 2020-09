Roma, Conte: Se voterò Raggi? Aspettiamo prima di completare il quadro

di scp

Torino, 5 set. (LaPresse) - "Aspettiamo prima di completare il quadro, vediamo un po' più in là". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla festa del Fatto Quotidiano alla domanda se voterà per Virgina Raggi per un secondo mandato a sindaca di Roma.

