Roma, capogruppo M5S aggredito in Consiglio a Ostia. Raggi: Solidarietà

di dab

Milano, 14 mar. (LaPresse) - "Solidarietà ad Antonio Di Giovanni, capogruppo M5S in X Municipio, per l'aggressione fisica e le minacce subite oggi durante il consiglio straordinario a Ostia. Il dialogo e il confronto in democrazia non ammettono violenza". Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

