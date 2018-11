Inchiesta nomine a Roma, assolta la sindaca Raggi. Piange in aula: "Via due anni di fango, adesso avanti"

L'accusa è di falso per la nomina di Marra a capo della Direzione turismo. Per il giudice: il fatto non costituisce reato. La procura aveva chiesto 10 mesi di carcere. Le lacrime dopo le parole del giudice e l'abbraccio ai suoi avvocati

È stata assolta la sindaca di Roma, Virginia Raggi, dall'accusa di falso ideologico in atto pubblico, perché il fatto non costituisce reato. La procura aveva chiesto la condanna a dieci mesi di carcere. La sindaca è scoppiata a piangere in aula quando il giudice Roberto Ranazzi ha letto la sentenza di assoluzione, poi l'abbraccio ai suoi avvocati. "Questa sentenza spazza via due anni di fango. Andiamo avanti a testa alta per Roma, la mia amata città, e per tutti i cittadini", ha detto subito la sindaca di Roma.

Raggi era imputata per falso nell'ambito del processo sulla nomina a capo della direzione Turismo del Campidoglio di Renato Marra, fratello dell'ex capo del personale Raffale. Raffaele Marra, per la stessa vicenda, risponde di abuso d'ufficio in un procedimento a parte. "Assolta. Con questa parola il Tribunale di Roma, che ringrazio e rispetto per il lavoro svolto, ha messo fine a due anni in cui sono stata mediaticamente e politicamente colpita con una violenza inaudita e con una ferocia ingiustificata. Due anni durante i quali, però, non ho mai smesso di lavorare A TESTA ALTA per i miei cittadini. Li ringrazio per il sostegno e l'affetto che mi hanno dimostrato - ha scritto in un post su Facebook - Per i miei cittadini in questi due anni sono andata avanti. A testa alta. Ho fatto tutto con correttezza e trasparenza nell'interesse di Roma, perseguendo gli ideali di giustizia nei quali credo fermamente. In questo momento ho mille pensieri ed idee che vorrei condividere. Umanamente è stata una prova durissima ma non ho mai mollato. Credo in quel che faccio; credo nel lavoro, nell'impegno costante, nel progetto che nel 2016 mi ha portato alla guida della città che amo follemente. Un progetto che finalmente può andare avanti con maggiore determinazione".

Esulta Luigi Di Maio, vicepremier e capo politico del Movimento 5Stelle, che dopo la sentenza di assoluzione ha retwittato il post della sindaca che la vede ritratta sorridente con la scritta #Atestaalta. Duro poi l'attacco nel post pubblicato su Facebook: "Virginia Raggi è stata assolta. Due anni di attacchi alla sindaca più massacrata di Italia. La magistratura ha fatto il suo dovere e la ringrazio, ha solo seguito quello che andava fatto d'ufficio - ha scritto il vicepremier nel suo post - Il peggio in questa vicenda lo hanno dato invece la stragrande maggioranza di quelli che si autodefinsicono ancora giornalisti, ma che sono solo degli infimi sciacalli, che ogni giorno per due anni, con le loro ridicole insinuazioni, hanno provato a convincere il Movimento a scaricare la Raggi. Pagine e pagine di fakenews, giornalisti di inchiesta diventati cani da riporto di mafia capitale, direttori di testata sull'orlo di una crisi di nervi, scrittori di libri contro 'la casta' diventati inviati speciali del potere costituito - ha attaccato il pentastellato - La vera piaga di questo Paese è la stragrande maggioranza dei media corrotti intellettualmente e moralmente. Gli stessi che ci stanno facendo la guerra al Governo provando a farlo cadere con un metodo ben preciso: esaltare la Lega e massacrare il Movimento sempre e comunque. Presto faremo una legge sugli editori puri, per ora buon Malox a tutti! Forza Virginia! Contento di averti sempre difesa e di aver sempre creduto in te" ha concluso Di Maio.

Nell'aula decima collegiale del tribunale di Roma, si è svolta l'udienza finale iniziata con l'arringa difensiva dei legali della sindaca, Emiliano Fasulo, Francesco Bruno e Alessandro Mancori, a cui è seguita la camera di consiglio e la sentenza del giudice Roberto Ranazzi. "La difesa chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste - aveva detto l'avvocato della sindaca, Bruno - Non è un processo con prove dirette ma un processo indiziario". Sul Blog delle Stelle, il Movimento aveva precisato che "nel codice etico pentastellato", relativo ai candidati alle elezioni amministrative di Roma del 2016 "non esisteva alcun automatismo ma un meccanismo che comportava una valutazione caso per caso".

Raggi, presente in aula, era imputata per aver dichiarato alla responsabile anticorruzione del Campidoglio di aver deciso, lei sola, ogni dettaglio della nomina di Renato Marra, fratello del capo del personale Raffaele, a capo della direzione Turismo. Questa circostanza, secondo la procura, sarebbe stata smentita dalle conversazioni via chat in cui rimproverò l'ex capo del personale per l'aumento di stipendio a Renato Marra.

Soddisfatto anche il vicepremier, Matteo Salvini: "Buona notizia, è giusto che i cittadini giudichino un'amministrazione non in base alle indagini che finiscono in nulla come in questo caso ma in base alla qualità della vita. Quindi, i romani giudicheranno l'amministrazione dei 5 Stelle in base a come è messa Roma. È giusto che non siano le sentenze e i magistrati a decidere chi governa e chi va a casa", ha detto arrivando all'Eicma, alla Fiera di Rho.

