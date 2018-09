Roma, al via bonifica Casilino 900: 30 persone portate in Questura-rpt

di ddn

Roma, 24 set. (LaPresse) - Iniziate alle 7 di questa mattine le attività di controllo e bonifica da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, Gruppo Prenestino, presso l'area dell'ex Casilino 900.

Circa una trentina di persone, di varie nazionalità, sono state portate presso gli uffici della Questura di via Patini per le consuete procedure di foto-segnalamento. Presenti alcuni minori, per i quali sta provvedendo personale della Sala Operativa Sociale con le adeguate forme di assistenza.

Con la collaborazione dell'Ama è stato dato avvio alla vasta opera di smantellamento delle baracche e di rimozione dei rifiuti. Le operazioni di risanamento proseguiranno nei prossimi giorni.

