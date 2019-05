Rixi su Facebook: Tranquillo, grazie a Salvini per nuovo incarico

di lrs

Milano, 30 mag. (LaPresse) - "Sono tranquillo. Ho sempre agito per il bene degli italiani. Conto sull'assoluzione perché non ho mai commesso alcun reato, ma per l'amore che provo per l'Italia e per non creare problemi al governo ho già consegnato nelle mani di Matteo Salvini le mie dimissioni. Ringrazio Matteo Salvini per il nuovo incarico e per la fiducia. Ringrazio le tantissime persone che in questi minuti mi stanno manifestando stima e vicinanza da ogni parte di Italia". Così su Facebook Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti, dimissionario dopo la condanna in primo grado a Genova a 3 anni e 5 mesi nel processo 'spese pazze'. Rixi, intanto, è stato nominato da Salvini responsabile nazionale Trasporti e infrastrutture della Lega.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata