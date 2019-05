Rixi: Conto su assoluzione ma ho consegnato dimissioni a Salvini

di ntl

Roma, 30 mag. (LaPresse) -"Sono tranquillo. Ho sempre agito per il bene degli italiani. Conto sull'assoluzione perché non ho mai commesso alcun reato, ma per l'amore che provo per l'Italia e per non creare problemi al governo ho già consegnato nelle mani di Matteo Salvini le mie dimissioni". Così in una nota Edoardo Rixi.

