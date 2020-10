Riforme, Zingaretti: Ddl Pd offerto a tutti, non ho visto muri

di lrs

Milano, 1 ott. (LaPresse) - La proposta di riforma costituzionale del Pd è "offerta agli altri partiti della maggioranza", ma anche alle opposizioni: "Forza Italia con il presidente Berlusconi ha già dato una disponibilità ad una discussione e non c'è per fortuna una chiusura pregiudiziale dei leader della destra italiana, Meloni e Salvini". Così il segretario dem, Nicola Zingaretti, in occasione della presentazione del ddl di riforma costituzionale del Pd in conferenza stampa. "Con il poterne discutere credo che ci sia un'evoluzione positiva. Oggi viene fatta la proposta, ma certo non ho visto muri, contrapposizioni, dinieghi. Dal punto di vista politico c'è maggiore forza", ha aggiunto.

