Riforme, Zaia: A Roma montagna perditempo, ai supplementari su autonomia

Milano, 2 ott. (LaPresse) - "La riforma del Titolo V della Costituzione per scriverci cosa? Non so perché vogliano riformarlo. Vogliono riformarlo per scrivere l'autonomia in maniera puntuale? La riforma del Titolo V la vota il Parlamento, non mi interessa niente. Siamo davanti a una montagna di perditempo, a Roma c'è l'hobby nazionale dei perditempo. Sull'autonomia ora siamo già arrivati ai tempi supplementari, penso che il governo abbia tutti gli strumenti per dare una risposta al Veneto". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera (Venezia) rispondendo a una domanda sulla proposta di riforma costituzionale lanciata dal segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

