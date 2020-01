Riforme, raggiunta quota 64 firme per richiesta referendum taglio eletti

È stata raggiunta la quota delle 64 firme per richiedere il referendum confermativo per la legge sul taglia poltrone. Secondo quanto sia prende già oggi nel pomeriggio i promotori della della consultazione popolare potrebbero consegnare in Cassazione le firme. Ieri il ritiro da parte di 6 parlamentari di Forza Italia e due del Partito Democratico aveva messo a rischio la richiesta. A quanto si apprende, sono 3 i parlamentari della Lega che hanno firmato la richiesta di referendum confermativo per la legge che taglia il numero degli eletti per Camera e Senato.

