Riforme, maggioranza: Riequilibrare peso delegati regionali in elezione Colle

di npf/dab

Roma, 7 ott. (LaPresse) - " Ci impegniamo a presentare un testo volto a modificare il principio della base regionale per l'elezione del Senato e per riequilibrare il peso dei delegati regionali che integrano il Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica, a partire dall'elezione successiva a quella delle nuove Camere in composizione ridotta". E' quanto si legge nel documento sottoscritto dai capogruppo di maggioranza in merito alle riforme.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata