Riforme, Macina (M5S): Maggioranza compatta e condivisione obiettivi

di dab

Milano, 29 ott. (LaPresse) - "Concluso il vertice di maggioranza sulle riforme istituzionali in un clima di confronto sereno e collaborativo. Al Senato interverremo con un emendamento di maggioranza sul ddl relativo alla parificazione dell'elettorato attivo e passivo di entrambe le Camere, mentre a Montecitorio l'intenzione è di lavorare su una proposta di legge a firma della maggioranza – che sarà depositata e incardinata in tempi brevissimi - sul numero dei delegati necessario per eleggere il Presidente della Repubblica e su modifica della base di elezione per il Senato. La maggioranza è compatta e c'è condivisione di obiettivi. Solo così si può lavorare bene e portare a casa i risultati. L'intenzione è di realizzare tutti gli impegni presi nel programma di Governo. Domani alle 12 proseguirà il tavolo di maggioranza". Così in una nota Anna Macina, portavoce del Movimento 5 stelle e capogruppo in commissione Affari costituzionali alla Camera.

