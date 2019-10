Riforme, domani nuova riunione per chiudere su testi

di npf/dab

Roma, 30 ott. (LaPresse) - La maggioranza tornerà a riunirsi domani per chiudere sui testi che andranno a contenere il pacchetto di riforme dopo l'accordo dello scorso 7 ottobre siglato da M5S, PD, Iv e Leu. Lo ha spiegato il senatore Dem Dario Parrini al termine del vertice di maggioranza in Senato. L'accordo è di inserire le modifiche in due diversi testi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata