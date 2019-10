Riforme, Di Maio: Stabilito percorso per pesi e contrappesi, saremo leali

di dab

Milano, 8 ott. (LaPresse) - "Siamo stati e saremo sempre leali. Noi abbiamo stabilito un percorso per mettere a posto i regolamenti del Senato e della Camera, per mettere a posto le leggi elettorali, per fare in modo che si attivino i pesi e contrappesi di questa riforma. Sono orgoglioso del fatto che grazie al M5S gli italiani hanno finalmente assistito a parlamentari che tagliano i loro posti". Lo dice il capo politico del Cinquestelle, Luigi Di Maio, dopo il sì definitivo al cosiddetto tagliapoltrone. E a achi gli chiede una risposta a chi lancia l'accusa che questa norma può creare problemi di rappresentanza, il leader pentastellato replica: "Di questo discuteremo da domani".

