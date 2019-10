Riforme, Di Maio: Piccolo passo per politica, grande per cittadini

di dab

Milano, 8 ott. (LaPresse) - La riforma che taglia 345 parlamentari "tutti l'hanno votata, non è un successo solo del M5S ma di tutti i cittadini". Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, dopo il sì definitivo al cosiddetto tagliapoltrone. "Ringrazio le forze politiche che fanno parte della coazlione di maggioranza, che ha mantenuto la parola", aggiunge. "È un piccolo passo per la politica, ma un grande passo per i cittadini", sottolinea il ministro degli Esteri.

