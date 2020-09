Riforme, Brescia (M5S): Sfiducia costruttiva? Parliamone

di dab

Roma, 1 set. (LaPresse) - "Quando si è insieme in maggioranza serve un atteggiamento costruttivo per spegnere ogni polemica strumentale. Il programma di governo di un anno fa è abbastanza chiaro ed è già scritto che bisogna introdurre alcuni istituti per assicurare più equilibrio al sistema. Discuteremo apertamente se la sfiducia costruttiva è uno di questi". Così Giuseppe Brescia (M5S), presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, in un'intervista al sito Affari Italiani interpellato sulle proposte di Renzi. "Questo referendum non è un sondaggio sul MoVimento 5 Stelle, né sul governo. Non l'abbiamo chiesto noi. I cittadini sono chiamati a dire sì o no a una riforma epocale. I partiti in Parlamento hanno già detto sì, ora tocca ai cittadini esprimersi su un quesito semplice. Sono sicuro che decideranno senza interferenze di partito", ha aggiunto Brescia.

