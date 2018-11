Rifiuti, Salvini: Mi fido di Conte, rispetterò contratto governo

Roma, 20 nov. (LaPresse) - "Per me la sostanza vale più della forma, mi interessa che si risolvano i problemi. C è in lavorazione un piano di tutela ambientale. Mi fido assolutamente dei miei colleghi al governo. Il contratto di governo va bene così, intendo rispettarlo per i prossimi cinque anni". Cosi il ministro dell'Interno Matteo Salvini sull'intesa sulla Terra dei Fuochi a margine dell'Assemblea generale Alis all'Auditorium a Roma.

