Rifiuti, Salvini: Lunedì a Caserta, troveremo soluzione positiva

di Lcr/dft

Milano, 17 nov. (LaPresse) - "Per quello che riguarda i rifiuti saremo a Caserta lunedì e troveremo sicuramente una soluzione positiva per la salute e l'economia. - aggiunge Salvini-. Ovunque i rifiuti producono ricchezza, l'Italia è l'unico Paese, in particolare la Campania è una delle poche regioni che dai rifiuti ci perde e non ci guadagna. Siccome non vorrei che i bambini morissero di fumi tossici, il governo ha il dovere di trovare soluzioni per evitare una nuova emergenza rifiuti".

Cosi il vicepremier Matteo Salvini a margine, alla assemblea nazionale Cna a Milano, dopo il suo intervento.

"Mi domando - prosegue Salvini parlando alla stampa - chi ha governo sia a livello locale sia a livello nazionale negli ultimi 10/15 anni, perché non abbja fatto partire i lavori".

