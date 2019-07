Rifiuti, Salvini: Basta no pregiudiziale M5S, altrove sono risorsa

di lrs

Milano, 24 lug. (LaPresse) - "Mi sembra che la pazienza, la costanza, la testa dura di Salvini e della Lega stiano pagando. Ci sono ancora alcuni dei Cinquestelle che sono arrabbiati: no alla Tav, alla Tap e alla Pedemontana. Il prossimo tema da affrontare è quello dei rifiuti". Così il vicepremier leghista Matteo Salvini in un video su Facebook. "I rifiuti - ha aggiunto - in tutta Europa sono una risorsa, non è possibile che a Roma, in Campania e altrove siano un'emergenza. Per pulire Roma bisogna pagare 140 euro a tonnellata per portare i rifiuti altrove. Perché ci devono essere 13 valorizzatori in Lombardia, controllati e profumati, mentre in alcuni città dove c'è il no pregiudiziale diventano un business per la mafia e una ricchezza per altri Paesi?".

