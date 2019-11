Rifiuti, Salvini a Civitavecchia: Pronto a bloccare camion da Roma

di lrs

Milano, 26 nov. (LaPresse) - "Il sindaco di Civitavecchia è persona educata. Se altri cittadini lo chiederanno, da senatore della Lega, sono pronto a sedermi in mezzo alla strada per impedire ai camion di passare. Mi aspettavo di venire a Civitavecchia per altro, non per i camion di monnezza ma è un segno dei tempi. Se Roma annega nella monnezza, il sindaco Raggi deve andare a casa. Se il Lazio non ha un piano rifiuti, il governatore Zingaretti deve andare a casa". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in un video trasmesso su Facebook. "Non ho paura dei Casamonica, non ho paura della monnezza che arriva da Roma", ha aggiunto.

