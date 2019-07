Rifiuti Roma, Zingaretti: Raggi arrogante, da domani rimettiamo a posto

di npf

Roma, 4 lug. (LaPresse) - "Dopo aver letto le sue dichiarazioni di oggi, mi domando se Raggi non provi un po' di vergogna per la sua arroganza. Ha ridotto la città più bella del mondo in un disastro e su ogni problema fa lo scaricabarile non assumendosi mai le sue responsabilità. Sta spargendo i rifiuti di Roma in tutto il Lazio, in molte Regioni italiane e addirittura in diversi Paesi europei. Ovviamente con i soldi dei cittadini romani. Invece di dire grazie per la collaborazione degli abitanti e dei Sindaci dei Comuni e chiedere scusa, accusa e straparla. Domani, attivando i poteri sostitutivi con un' ordinanza, cominciamo a rimettere le cose a posto". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd Nicola Zingaretti.

