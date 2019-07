Rifiuti Roma, Zingaretti: Ordinanza non punitiva, ognuno faccia propria parte

di alm/abf

Roma, 5 lug. (LaPresse) - "Con questa ordinanza si chiede aiuto a tutti gli impianti disponibili del Lazio dando massima disponibilità come Regione. Ma si chiede ad Ama di adoperarsi con impianti provvisori e turni di sabato e domenica, affinché entro pochi giorni si ritorni alla normalità. È un piano di emergenza che obbliga tutti a fare la loro parte. Questa è la filosofia dell'ordinanza che dà certezze e non è punitiva ma punta al l'efficienza di un sistema". Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, in merito all'ordinanza dei rifiuti su Roma.

