Rifiuti, Di Maio: Supereremo diversità. Inceneritori? Roba vintage

di npf

Roma, 19 nov. (LaPresse) - "Credo che come sempre alla fine tutte le diversità di vedute nel governo si superano. Quando ci vediamo e ci mettiamo al tavolo alla fine si va sempre va avanti. Ma oggi parlare di inceneritori è come parlare della cabina telefonica col telefono a gettoni. Qualcuno può essere anche ancora affascinato dal vintage ma sempre vintage rimane". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a margine della sua visita all'Its Barsanti di Pomigliano, ritornando sulle polemiche all'interno del Governo sulla questione rifiuti in Campania.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata