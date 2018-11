Rifiuti, Di Maio: Combattere Terra Fuochi? Non per forza nuove leggi

di abf

Roma, 19 nov. (LaPresse) - "Nessuno crede che la combustione seriale dei rifiuti sia un caso, è una trasformazione della Terra dei Fuochi. E' chiaro che combattere la Terra dei Fuochi significa coinvolgere le comunità, non significa per forza fare nuove leggi". Così il vicepremier Luigi Di Maio, in conferenza stampa a Caserta.

