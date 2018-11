Rifiuti, Di Battista: Salvini non sa di cosa sta parlando

di egr

Roma, 16 nov. (LaPresse) - "Salvini fa dichiarazioni sugli inceneritori e dimostra che non sa di cosa sta parlando". Così Alessandro Di Battista (M5S) in collegamento dal Nicaragua con Accordi & Disaccordi nella puntata che andrà in onda questa sera alle 22.45 sul canale Nove di Discovery Italia.

