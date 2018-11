Rifiuti, Buffagni(M5S): Inceneritori? Visione di Paese superata

di abf

Roma, 24 nov. (LaPresse) - "Quella degli inceneritori è una visione di paese e di mondo secondo me superata, perchè non si valorizza il materiale incenerendolo. Arrivati al governo, proseguiamo quindi l'impegno con i cittadini. E anche in Lombardia, si sta progettando un progressivo smantellamento degli inceneritori. Il modello da seguire è quello del Veneto che prevede una filiera per il riutilizzo materiali". Così Stefano Buffagni (M5S), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo Sabato su La7.

